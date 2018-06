Otec a syn Kratochvílovci hrali spolu i proti sebe

Roman Kratochvíl bol s Interom Bratislava majstrom a hral zaň aj šiestu ligu.

31. máj 2018 o 18:49 Peter Fukatsch

(perex print) Bývalý slovenský reprezentačný obranca Roman Kratochvíl získal s Interom Bratislava dva majstrovské tituly. Dnes bude mať 44 a hrá za štvrtoligovú Vrakuňu.

BRATISLAVA. Futbalový Inter Bratislava zažil veľkú slávu, ale napokon padol na dno. A už nemal existovať. V roku 2009 predali jeho vtedajší majitelia akcie Senici, ktorá začala ihneď hrať najvyššiu súťaž.

Tvárou kampane "Zachráňme Inter" sa stal dlhoročný hráč, tréner a funkcionár Interu, 52-násobný československý reprezentant Jozef Barmoš. Inter z futbalovej mapy nezmizol, hoci mnohí očakávali, že situáciu nezvládne.

"Základom bola túžba udržať sa. V mládežníckych súťažiach sme boli vždy absolútnou slovenskou špičkou, to bol kľúčový motív. V roku 2010 sme začali hrať 6. ligu, detské, žiacke, dorastenecké tímy sme udržali,“ hovoril dávnejšie pre SME prezident klubu Barmoš.

„Postupne sme sa dostali do II. ligy. Nič by sme nezvládli bez Romana Kratochvíla. Bol osobnosťou klubu, kabíny, mužstva - nielen menom a kariérou, ale aj osobným príkladom, vynikajúcimi výkonmi. Lepší vzor hráči ani nemôžu mať," zdôraznil Barmoš.

Titul i postupovanie

Inter postúpil v roku 2017 do II. ligy a udržal sa v nej.

Roman Kratochvíl Narodený: 24. júna 1974 v Bratislave Post: obranca Kluby: Inter (1994 - 2002), Denizlispor (2002 - 2008), Konyaspor (2009), Inter (2009 - 2017), Vrakuňa (2018). Reprezentácia: 35 zápasov, 1 gól

„Je odlišné získať tituly v najvyššej súťaži, ale napriek tomu tento úspech radím na rovnakú úroveň vzhľadom na to, že je za tým sedem-, osemročná práca zanietencov. Bola to neuveriteľná cesta a mám rovnakú radosť, ako keď sme so starým Interom vyhrali dvakrát double," tešil sa vlani Kratochvíl po prevzatí trofeje pre víťaza III. ligy.

Na otázku sport.sk, či si trúfa aj na II. ligu (24. júna dovŕši 44 rokov), odpovedal: „Môj cieľ som splnil a teraz to už ponechávam na mladších.“

Kratochvíl je jedným zo slávnych odchovancov Interu, ktorí v rokoch 2000 a 2001 pod vedením trénera Jozefa Bubenka získali slovenské tituly i pohár.

Bratislavský chalan, rodák z hlavného mesta, skúsil žlto-čierny dres. Jeho rovesníkom bol napríklad Martin Ševela, dnes tréner Slovana Bratislava.

Dobré časy v Interi

Neskôr z liahne Interu vyšli Marek Čech či Vladimír Weiss mladší. Ak by sme rozoberali genézu Interu s jeho zmenami od čias Červenej hviezdy, slávnych odchovancov by bolo oveľa viac.

Kratochvíl chytil ešte správne časy, keď bolo v Bratislave veľa ihrísk. Inter mal svoj veľký areál na Pasienkoch, ktoré dnes patria Slovanu.

Mládež i dospievajúci futbalisti sa teraz tlačia na jednej ploche na Drieňovej ulici. Inter hráva ligové stretnutia v Stupave, ktorá podala slávnemu klubu pomocnú ruku.

„Boli to krásne časy, s ničím sme nemali žiadne problémy v súvislosti s financiami, materiálnym zabezpečením, tréningovými plochami,“ spomínal Kratochvíl na skvelé časy v žlto-čiernom pre TASR.

„Tréner Jozef Bubenko dostal na dnešné pomery až netradičnú dôveru, dlhšie obdobie bola pokope skvelá partia a postupnými krokmi sme sa dostali až na vrchol. Vyhrali sme na Slovensku všetko, čo sa dalo. Veľmi rád na to obdobie spomínam,“ doplnil.

Zaslúžil sa aj o postup na MS

V slovenskej reprezentácii odohral Kratochvíl 35 stretnutí, v ktorých strelil jeden gól. Naposledy si obliekol slovenský dres v októbri 2008 v kvalifi­kačnom stretnutí o postup na MS 2010 v Serravalle proti domácemu San Marínu.

Zaslúžil sa o postup Slovákov zatiaľ na jediný svetový šampionát.

Stredný či pravý obranca (za áčko Interu hral od roku 1994) prestúpil v roku 2002 do tureckého Denizlisporu, kde strávil ďalších šesť sezón. Ponúkli mu tam i miesto asistenta trénera.

„Usmial som sa. Pozrel som sa na vyžrebovanie novej sezóny, v prvých troch kolách boli duely proti Galatasarayu aj Fenerbahce. Povedal som im, že tréneri aj tak veľmi skoro skončia. Oni mi tvrdili opak, no pravdu som mal ja, keďže trénerov už stihli vyhodiť. V Turecku je veľmi ťažké pôsobiť ako kouč,“ spomínal.

Otec verzus syn

V roku 2009 hral ešte za Konyaspor, kde sa zranil. Chcel skončiť s futbalom.

Po uzdravení prišli ponuky z Turecka i Ruska, Kratochvíl sa však vrátil do Interu - do šiestej ligy.

Mal dva sny - postupovať s Interom vyššie a zahrať si so synom Patrikom zápas v spoločnom tíme. V roku 2015 sa mu to splnilo.

Patrik ešte chytal za dorast. Hral s otcom však za mužov stretnutia v Mosonmagyaróvári a potom v priateľskom zápase proti Slovanu.

V tom čase mal 41 rokov. Druhý najstarší hráč Interu mal 23 rokov.

Kratochvíl všetkým navrhol, aby mu tykali, však sú spoluhráči. Aj Paťovi povedal: „Na ihrisku mi nehovor oci, ale ako všetci - Kraťo.“

Pred čosi vyše mesiacom si pre zmenu zahrali proti sebe. Otec hrajúci za Vrakuňu dal v 4. lige synovi Patrikovi, ktorý chytá za SDM Domino Bratislava, jediný gól stretnutia.