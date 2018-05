Bratislavčanov čakajú obmedzenia, začnú sa ďalšie opravy ciest

V roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť celkovo 100 km jazdných pruhov.

27. máj 2018 o 7:23 TASR

video //www.sme.sk/vp/36722/

BRATISLAVA. V ďalšej vlne tohtoročnej masívnej opravy bratislavských ciest sa v nedeľu od 08.00 h začne vymieňať asfalt na Bratislavskej ulici v Záhorskej Bystrici.

Podľa informácií Dopravného podniku Bratislava (DPB) bude premávka v opravovanom úseku, medzi križovatkami s ulicou Československých tankistov a Tatranská, jednosmerná v smere do mesta. Práce by mali trvať do 15. júna.

V pondelok 28. mája začína hlavné mesto opravovať dlažbu na Uršulínskej a Radničnej ulici, v tomto prípade je predpokladaný koniec opravy terminovaný na 24. júna.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"V oboch prípadoch bude premávka usmernená prenosným dopravným značením. Uršulínska ulica bude čiastočne prístupná aj pre individuálnu osobnú dopravu, rovnako bude umožnený vjazd do podzemnej garáže Centrum. Oprava v okolí garáže bude realizovaná počas víkendu," spresňuje hlavné mesto na svojom webe.

V utorok 29. mája o 10.00 h sa odštartuje oprava jednej z najfrekventovanejších komunikácií v Bratislave - Račianskej ulice. Hlavné mesto v rámci rekonštrukcie opraví úsek dlhý zhruba 2,1 kilometra, a to od križovatky s Nobelovou po križovatku s Hečkovou ulicou v oboch smeroch. Práce majú byť ukončené do 1. júla.

V týchto dňoch pokračujú opravy Brnianskej, Hodonínskej a Budatínskej ulice.

V roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť celkovo 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mesta a deväť miliónov eur z vládnej dotácie.

Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD.