Policajti našli po incidente neďaleko Obchodnej zraneného mladíka

Muž skončil v nemocnici.

26. máj 2018 o 15:55 SITA

BRATISLAVA. Zatiaľ za nejasných okolností sa v sobotu skoro ráno odohral pri Obchodnej ulici v bratislavskom Starom Meste incident, po ktorom skončil jeden muž v nemocnici.

Ako agentúru SITA informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I dnes krátko pred 04:45 počas hliadkovej služby započuli v blízkosti Obchodnej ulice hlasný ženský krik. Po príchode na miesto spozorovali viacero osôb a aj muža, ktorý ležal na zemi a podľa slov okolostojacich ho údajne napadol 28-ročný muž, ktorého policajti zaistili.

Zranenému mužovi, ktorý bol v čase príchodu hliadky v bezvedomí, policajti poskytli až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci prvú pomoc. Muža následne previezli do jednej z bratislavských nemocníc.



Polícia v prípade začala v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva. „Bližšie informácie k prípadu bude možné poskytnúť, keď to procesná situácia umožní," dodal Michal Szeiff.