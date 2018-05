OĽaNO upozornilo na nedostatok sestier v petržalskej nemocnici

Poslanci parlamentného výboru pre zdravotníctvo si ocerili medializované problémy v praxi.

24. máj 2018

BRATISLAVA. Situácia v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke je veľmi vážna až kritická, keďže v zariadení je nedostatok sestier.

Po poslaneckom prieskume v tejto nemocnici to vyhlásil Marek Krajčí (OĽaNO).

Poslanci parlamentného výboru pre zdravotníctvo si boli posvietiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v reakcii na medializované problémy s chýbajúcimi sestrami a zníženie počtu operácií.

Dôraz na systémové zvyšovanie miezd

Prieskum mal byť zameraný na dodržiavanie personálnych a prístrojových normatívov, dodržiavanie počtu nadčasov, pohotovosti a spôsobu vykazovania pracovných výkazov.

"Nemocnica nám dala dáta, ktoré sme si vyžiadali a potvrdili sa naše obavy. Je tam radikálny úbytok v úväzkoch sestier, a to na všetkých oddeleniach. Situácia si vyžaduje rýchle riešenie. Ak chceme získať nové sestry, musíme sa začať vážne baviť o ich hodnotení," povedal Krajčí s tým, že dôraz treba klásť na systémové zvyšovanie miezd. OĽaNO preto predloží do parlamentu návrh, v ktorom predbežne hovorí o zvýšení o 200 eur mesačne.

"Sme jediná krajina EÚ, kde za posledné roky počet sestier klesá. Je úplne jasné, že ich prílev nedokáže nahradiť postupný odchod. Až tretina sestier sa blíži k dôchodkovému veku, za posledných 15 rokov ich ubudlo asi 10.000," povedal.

Sestry starnú, hrozí kolaps

Kým podľa jeho slov v krajinách OECD má sestra plat na úrovni 110 percent priemernej mzdy, u nás je to niečo vyše 90 percent.

Poslankyňa Elena Červeňáková (OĽaNO), ktorá je zdravotnou sestrou, upozornila, že vekový priemer sestier na Slovensku je 50 až 55 rokov. "Keď táto skupina odíde do dôchodku, systém skolabuje. Už teraz je neskoro niečo podniknúť," varovala.

Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská ešte 9. mája povedala, že zariadenie dokáže za súčasného personálneho stavu poskytovať plnohodnotnú, nepretržitú zdravotnú starostlivosť pacientom.

Nie je to len problém Slovenska

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že pokračuje v kontinuálnom zlepšovaní podmienok na prácu sestier.

"Prácu sestier si vysoko vážime, sú dôležitou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti a my kontinuálne pracujeme na systémových krokoch, aby sme zatraktívnili podmienky na ich prácu a motivovali ich, aby postupne prichádzali do systému. Problém s chýbajúcimi sestrami však nie je len na Slovensku, ale v celej Európe a my pracujeme na tom, aby sa stav postupne zlepšoval. Aktuálne sa napríklad zaoberáme aj otázkou ich lepšieho platového ohodnotenia," objasnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ako pokračovala, ministerstvo zdravotníctva zvýšilo kompetencie zdravotníckych asistentov.

"V nemocniciach tak dokážu odbremeniť sestry od náročnej práce. Povolanie zdravotného asistenta sa stalo taktiež atraktívnejším aj pre samotných študentov, rezort sestrám zvýšil aj rozsah kompetencií. Cieľom bolo určiť transparentný vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním sestry a prislúchajúcimi kompetenciami," uviedla hovorkyňa rezortu.

"Sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou môžu od apríla predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, je to niekoľko stoviek pomôcok, zoznam je presne zadefinovaný a ide o výrazný posun oproti minulosti," doplnila Eliášová s tým, že sestry v zdravotníckych zariadeniach môžu po novom na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom lieky na tlmenie bolesti s výnimkou opoidných analgetík alebo lieky na zníženie teploty,

Ministerstvo zdravotníctva tiež pristúpilo k zvýšeniu koeficientu pre sestry s pokročilou praxou (sestra s vysokoškolským vzdelaním a minimálne 5 rokov praxe).

Vďaka prijatej legislatíve majú od tohto roka garantovaný 1,0 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vypočítanej Štatistickým úradom dva roky spätne. Podľa MZ je zároveň dôležité, že mzdové ohodnotenie sestier každoročne rastie.