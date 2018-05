Bratislavskí poslanci vnímajú presun hokejovej reprezentácie do Košíc ako podraz

Malo to byť o propagácii krajiny a hlavného mesta, nakoniec je to o tom, kde má zväz cez MS lacnejší prenájom.

22. máj 2018 o 15:46 TASR

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia odohrá základnú skupinu budúcoročných hokejových majstrovstiev sveta v Košiciach.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) tak nevyhovel bratislavským mestským poslancom. Tí v marci pri schvaľovaní nájmu Zimného štadióna Ondreja Nepelu na šampionát žiadali, aby Slováci hrali v Bratislave. Mestský poslanec Jozef Uhler to vníma ako podraz.

SZĽH si vzal príklad z Dánska

V nájomnej zmluve, ktorú v apríli SZĽH podpísal s mestskou organizáciou Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta, sa píše, že zväz vyvinie maximálne úsilie na to, aby zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie boli od základnej skupiny odohraté v Bratislave.

“ Chceli sme od nich, aby Bratislava ako hlavné mesto hostilo práve slovenský tím v základnej skupine. Stal sa však podraz a SZĽH nás jednoducho oklamal. Vnímam to ako neférové. „ JOZEF UHLER, MESTSKÝ POSLANEC

Šéf SZĽH Martin Kohút argumentuje, že pri konečnom rozhodnutí zavážili viaceré faktory a hlavným dôvodom bolo, že tentoraz chceli vyjsť v ústrety fanúšikom z východu Slovenska.

"Využili sme právo organizátora presunúť Nórsko so Slovenskom. Slovensko sa presunulo do košickej a Nórsko do bratislavskej skupiny. Chceme, aby boli tieto majstrovstvá úspešné," vysvetlil.

V prípade postupu do štvrťfinále sa presunie slovenský tím do hlavného mesta.

Pri rozhodovaní podľa Kohúta zavážilo aj ekonomické hľadisko a prepočty SZĽH potvrdili aj tohtoročné majstrovstvá v Dánsku.

"Reprezentácia Dánska nehrala v hlavnom meste a videli sme v praxi, aký to malo vplyv na celkovú návštevnosť," podotkol Kohút.

Podraz na Bratislavu

Bratislavskí mestskí poslanci však tento krok SZĽH vnímajú rôzne. Uhler tvrdí, že mestské zastupiteľstvo vyhovelo žiadosti zväzu podľa jeho požiadaviek.

"Chceli sme od nich, aby Bratislava ako hlavné mesto hostilo práve slovenský tím v základnej skupine. Stal sa však podraz a SZĽH nás jednoducho oklamal. Vnímam to ako neférové," skonštatoval.

Je presvedčený, že Bratislava je pre väčšinu Slovákov dopravne dostupnejšia a má štadión s vyššou kapacitou, takže by zápasy slovenskej reprezentácie mohlo sledovať viac Slovákov.

Dnešný šport sa podľa mestského poslanca Branislava Kaliského správa trhovo a je viac o peniazoch, ako o radosti.

"Malo to byť o propagácii krajiny a hlavného mesta, nakoniec je to o tom, kde má zväz lacnejší prenájom. Logicky však mali hrať Slováci v Bratislave," povedal.

Poslanec Martin Chren sa bude zaujímať, aké maximálne úsilie vyvinul SZĽH, aby naplnili zmluvu, ktorú s hlavným mestom dobrovoľne podpísal.

"Slovensko je malá krajina a takéto obrovské podujatie by malo prinášať benefity do celej krajiny, nielen do Bratislavy," myslí si, naopak, poslankyňa Lucia Štasselová.

Primátor oceňuje atraktívne tímy

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že mestské zastupiteľstvo nemôže svojimi uzneseniami zaväzovať SZĽH.

"Tie uznesenia sú niekedy mimo akúkoľvek predstavivosť. O atmosféru a fanúšikov Bratislava nepríde ani v skupinovej fáze. Budú tu hrať Švédi a Švajčiari, ako aj atraktívni Rusi," povedal.

Bratislava bude hostiť aj tímy z Česka, Nórska, Lotyšska, Rakúska a Talianska.

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája 2019.