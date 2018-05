Autor malého Ufa: Schody na Moste SNP nikdy nemali byť

Stavba pod Mostom SNP je podľa krajských pamiatkarov nelegálna.

17. máj 2018 o 12:14 Martina Juhász

PETRŽALKA. Projektant dreveného malého Ufa, ktoré začali stavať na petržalskej strane pod Mostom SNP, stavbu obhajuje.

Drevená kostra je podľa neho navrhnutá na rovnakých princípoch ako drevená nosná štruktúra štadióna Aréna Brezno.

„Protipožiarna ochrana je na štadióne zabezpečená bezchybne už takmer desať rokov a to isté platí aj o návrhu drevenej nosnej konštrukcie malého Ufa,“ tvrdí Alexander Tesár, stavebný inžinier a autor projektov oboch stavieb, ktorý robil na Moste SNP kontrolné prehliadky a jeho otec ho projektoval.

Hoci náhla výstavba malého Ufa Bratislavčanov prekvapila, o návrhu sa podľa Tesára vie a hovorí už minimálne dva roky.

„Návrh sanácie nástupného priestoru bol odsúhlasený už dávnejšie mestským zastupiteľstvom a ešte predtým orgánmi správcu mosta,“ povedal.

Kruhové rampy namiesto schodov

Faktom je, že predĺžením prenájmu pozemkov pod Mostom SNP pri vstupe do reštaurácie Ufo firme Zemegula, ktorá ju vlastní, schválili mestskí poslanci v rokoch 2016 a 2017 aj výstavbu turistického centra. Odsúhlasené materiály totiž obsahovali aj nákresy, ako má centrum vyzerať.

Hlavná architektka mesta Ingrid Konrad sa však teraz bráni, že to bol len predbežný súhlas a finálnu podobu mal súkromník predstaviť verejnosti ešte pred výstavbou.

Stavebník - firma Zemegula - to ale neurobil. Mestu podľa Konradovej ani po vyžiadaní nedodal projektovú dokumentáciu stavby malého Ufa.

Firma Zemegula na otázky o výstavbe pod mostom denníku SME neodpovedala.

Tesár tvrdí, že s firmou od začiatku príprav projektu rekonštrukcie nástupného priestoru podrobne konzultoval všetky kroky. „Mojou úlohou bolo riešiť technické a projektové otázky návrhu,“ povedal.

Plánovaná podoba malého Ufa pod Mostom SNP. (zdroj: Zemegula, s.r.o.)

Most podľa neho monitoruje už od roku 1972. Počas posledných prehliadok mosta zistil niekoľko porúch, ktoré dosiahli v sedemstupňovej škále poškodení šiesty stupeň. Išlo najmä o skorodované schodiská, zábradlia, dlažby či obklady.

Práve preto mestu odporučil komplexnú sanáciu schodísk a nástupnej plošiny pri vstupe do reštaurácie Ufo.

„Uzavretie priestoru treba uskutočniť vybudovaním dôstojnej nadčasovej zastrešovacej štruktúry v súlade s architektúrou mosta, ktorá bude plniť všetky kritériá kladené na Most SNP ako Stavbu storočia na Slovensku a ako člena World Federation of Great Towers, kde reprezentuje Slovensko medzi takými svetovými stavbami, akými sú Eiffelova veža, Burdž al Chalífa v Dubaji, Empire State Building v New Yorku a ďalšie,“ povedal Tesár s tým, že vykonávané práce nepredstavujú žiadne statické ani iné ohrozenie Mosta SNP.

Pri budovaní malého Ufa robotníci odpílili schody, ktoré viedli z mosta na nábrežnú promenádu. „Bočné schody, ktoré boli odstránené, tam nikdy nemali byť, bol to len dodatočný prílepok ku konštrukcii nosného trámu,“ povedal Tesár s tým, že ich odstránením sa vracajú k pôvodnému návrhu mosta.

„V prípade potreby je však možné vytvoriť nové exkluzívne kruhové schodišťové rampy z oboch bokov mosta pri malom Ufe,“ dodal Tesár.

Stavba je podľa pamiatkarov nelegálna

Problém je však v tom, že stavebník dostal od mestskej časti Petržalka stavebné povolenie iba na rekonštrukciu schodov a nástupnej plošiny do reštaurácie Ufo. Povolenie na stavbu si od úradu nevypýtal.

Petržalský starosta Vladimír Bajan preto vypísal štátny stavebný dohľad, ktorý má preveriť, či stavebník robí práce nad rámec.

Kým štát urobí na stavbe kontrolu, bratislavský primátor Ivo Nesrovnal požiadal firmu Zemegula, aby stavebné práce prerušili.

Krajskí pamiatkari majú však v situácii jasno už teraz. Stavebník totiž podľa krajského pamiatkového úradu postupuje nelegálne a pod Msotom SNP tak vyrastá čierna stavba.

Tesár na otázku o povolení na výstavbu malého Ufa neodpovedal.

Od roku 2017 bol Most SNP v procese vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku, pričom v stredu 16. mája 2018 ho za ňu Pamiatkový úrad už definitívne vyhlásil. Most je podľa neho hodnotným architektonickým a technickým dielom 20. storočia.