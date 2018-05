Pod Ufom na Moste SNP stavajú zrejme malé Ufo

Na petržalskom brehu ohlásili rekonštrukciu schodov vedúcich na Most SNP, z ktorej sa vykľula výstavba novej budovy.

11. máj 2018 o 15:02 Martina Juhász

PETRŽALKA. Pod Mostom SNP na petržalskej strane vyrastá stavba. Nachádza sa vedľa vstupu do reštaurácie Ufo a na miestach, odkiaľ viedli schody na most. Tie už však odtiaľ zmizli.

Na oznámení stavby sa síce uvádza, že ide o rekonštrukciu schodov, ktoré boli v havarijnom stave, pohľad na stavbu však nasvedčuje niečo iné.

Celú plošinu pod mostom totiž zaplnila drevená konštrukcia akéhosi objektu. Podľa informácií denníka SME by malo ísť pravdepodobne o druhé, takzvané malé Ufo.

Postavené by malo byť z dreva a slúžiť by malo podobne ako to veľké v 85-metrovej výške nad Mostom SNP na občerstvenie zákazníkov.

Bratislavčania sú pobúrení

Stavebník, spoločnosť Zemeguľa, ktorá vlastní reštauráciu Ufo, denníku SME zatiaľ túto informáciu nepotvrdil, avšak ani nevyvrátil.

Rovnako sme oslovili aj hlavné mesto, ktoré je správcom mosta, a mestskú časť Petržalka, ktorej stavebný úrad musel stavbu schvaľovať, keďže sa realizuje na jej území.

Na odpovede denník SME čaká.

Na označení stavby sa okrem zámeru píše, že má stavebníka, zhotoviteľa, stavbyvedúceho a aj povolenie od mestskej časti Petržalka.

Hoci je výstavba pod Mostom SNP ešte len v začiatkoch, stihla už vyvolať diskusiu na sociálnych sieťach. Bratislavčania sú ňou pobúrení a pýtajú sa, či si niekto sprivatizoval Most SNP.

Obávajú sa totiž, že ide o čiernu stavbu, keďže na provizórnom oplotení je vyvesený papier s oznámením, že ide o "stavebné úpravy na odstránenie havarijného stavu nástupného priestoru do reštaurácie UFO na Moste SNP", no v skutočnosti tam rastie stavba.

"Nechcel by som byť v koži primátora Iva Nesrovnala, ktorý bude musieť vysvetliť čiernu stavbu pod Mostom SNP, kde sa pod zámienkou rekonštrukcie schodiska veselo stavia a zaberá verejný priestor súkromným investorom," píše na sociálnej sieti facebook Adam Berka, majiteľ bratislavskej vinárne.

Zásah do konštrukcie mosta

Hlavný projektant minuloročnej rekonštrukcie cesty na Moste SNP František Brliť sa zamýšľa nad tým, či si mesto overovalo, kto stavbu povoľoval, akým právom povolil niečo, čo sa tvári ako stavebná úprava, ale ide o reálnu stavbu, a či mal vôbec ten, kto stavbu povoľoval, aspoň predstavu o zamýšľaných prácach.

"Neviem vlastne, čo je horšie, či to, že rozhodol bez vedomosti o konkrétnom zámere, alebo iba tak od stola. Obidve alternatívy sú rovnako zlé," píše Brliť na sociálnej sieti facebook.

Stavebník podľa neho ani náhodou iba neodstraňuje havarijný stav, pretože výrazne zasiahol do konštrukcie plošiny medzi piliermi mosta.

Ako príklady uvádza, že časti konštrukcie mosta boli napríklad odstránené odpálením, ku konštrukcii plošiny pripevnili podlahové nosníky privarením, ktoré plošinu zásadne zväčšili, zasiahlo sa aj do betónového podkladu pod plošinou alebo k nosnej konštrukcii pilierov privarili nosné prvky strechy plošiny.

"Takže zhrnuté a podčiarknuté: niekto sprivatizoval Most SNP a robí si zo všetkých psinu. Ale úplne zo všetkých. Teda okrem stavebníka, teda samého seba a niekoho, kto mu pri tom asistoval," napísal Brliť.