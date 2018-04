Opravy ciest v hlavnom meste pokračujú

Začiatkom mája začnú aj s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy.

29. apr 2018 o 9:46 SITA

BRATISLAVA. Opravy ciest v hlavnom meste SR Bratislave pokračujú. V súčasnosti bratislavský magistrát opravuje cestu na Bajkalskej ulici, na Dolnozemskej ceste i na Panónskej ceste.

Panónsku v bratislavskej Petržalke chce mesto dokončiť do 27. mája tohto roka. Cestári robia oba jazdné pruhy v úseku od okružnej križovatky po odbočku na Lietavskú ulicu pri pekárni, čo je viac ako 1,6 kilometra. Premávku usmerňuje prenosné dopravné značenie.

„V minulom roku sme opravili časť ulice, teraz to dokončíme, aby táto vyťažená komunikácia bola opravená a vodiči ju mohli plnohodnotne využívať,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v tlačovej správe, ktorú agentúru SITA poskytla hovorkyňa mesta Zuzana Onufer.



Začiatkom apríla začal magistrát s opravou cesty na Bajkalskej ulici. Cestári pracujú od piatka do nedele, aby v dopravných špičkách mohli autá po ceste prejsť. Oprava by mala od začiatku prác trvať viac ako šesť týždňov. Cestu na tejto ulici opravujú v oboch jazdných pruhoch od Prístavného mosta po križovatku ulice s Trnavskou cestou a počas opráv je prejazdná. Úplne uzavrieť ju mesto neplánuje. „Je to reakcia mesta na to, že štát bude pripravovať diaľnicu D4 a cestu R7 a začne sa v tomto úseku,“ informoval v polovici februára primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Budeme opravovať obrusnú vrstvu komunikácie, vždy záleží na tom, ako je spodná vrstva zničená,“ dodal riaditeľ Sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností bratislavského magistrátu Marcel Held. Premávka áut a autobusov je vo vnútornom jazdnom pruhu.



Od začiatku apríla opravujú aj Dolnozemskú cestu v Petržalke. Všetky jazdné pruhy cesty opravia od kruhového objazdu pri soche holubice po Kutlíkovú ulicu. Práce by podľa primátora mali ukončiť v polovici mája.

Ďalšími úsekmi, ktoré chce mesto v tomto roku obnoviť, sú aj petržalské cesty na Jiráskovej ulici, vynovená bude aj cesta na Mamateyovej ulici. V Novom Meste to bude Pionierska, Odbojárska i Račianska ulica, v Karlovej Vsi cesty na uliciach Hany Meličkovej a Lamačskej.

Vrakuňa bude mať nové cesty na uliciach Hradská a Kazanská. Na opravy chce mesto podľa primátora využiť letné školské prázdniny tak, aby boli cesty hotové v septembri, najneskôr v októbri. Hovorkyňa Bratislavy uviedla, že v najbližšom čase bude mesto opravovať cesty na ulici Púchovská v úseku od predajne potravín po Detviansku ulicu v smere do mesta. V najbližšom čase príde rad aj na opravu cesty na Lamačskej ulice, v úseku od obchodného centra s potravinami po vojenskú nemocnicu.



Bratislavský magistrát chce spolu investovať šestnásť miliónov eur. Z nich sedem miliónov dá na cesty mesto zo svojho rozpočtu, ďalších deväť miliónov bude z balíka peňazí, ktoré na opravu ciest v hlavnom meste vyčlenila vláda. Tá vlani v decembri schválila pre bratislavské cesty jedenásť miliónov eur.



Začiatkom mája začnú v hlavnom meste SR Bratislave aj s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy. Rozdelia ju do viacerých etáp, práce si nevyžiadajú úplnú uzávierku ulice, zúžia iba jazdné pruhy.

Stavebné práce na obnove ulice bude robiť investor projektu novej autobusovej stanice Nivy, spoločnosť HB Reavis. Rekonštrukciu plánuje investor začať v stredu 2. mája. Prvú etapu by mali ukončiť počas jesene tohto roka, nový bulvár môžu Bratislavčania očakávať na jeseň 2019.

Mlynské nivy sa po rekonštrukcii stanú mestským bulvárom s obnovenou dopravnou a technickou infraštruktúrou, priechodmi pre chodcov, cyklotrasami, zastávkami a novými chodníkmi aj zeleňou. Obnovu dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské nivy a na okolitých komunikáciách predbežne vyčíslili na 24 miliónov eur.