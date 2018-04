Investor musí zmeniť kritizovanú fasádu hotela v centre Bratislavy

Ak sa tak nestane do konca októbra, hotel Park Inn by Radisson Danube budú musieť zavrieť.

13. apr 2018 o 12:57 TASR

BRATISLAVA. Kritizovaná fasáda zrekonštruovaného hotela Park Inn by Radisson Danube Bratislava v centre hlavného mesta má byť už čoskoro minulosťou. Investor ju totiž musí do konca októbra zmeniť podľa nového projektu, ktorý odobrili pamiatkari i architekti. Ak sa tak nestane, hotel budú musieť zavrieť.

Na piatkovom brífingu o tom informoval starosta bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík.

Do konca októbra

Starosta v piatok podpísal oznámenie o začatí konania o vydaní časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie hotela.

Jednou z podmienok však je, že do konca októbra musí byť fasáda zmenená. Súčasťou konania je aj projekt úpravy fasády tak, aby zodpovedala požiadavkám Krajského pamiatkového úradu Bratislava a Spolku architektov Slovenska, ktorí tento návrh odobrili.

"V tejto chvíli stavebník disponuje súhlasným stanoviskom krajského pamiatkového úradu, ktoré súhlasí s predčasným užívaním hotela, ale za podmienky, že do konca októbra bude fasáda zmenená. Toto riešenie je prijateľné aj pre mňa osobne, pamiatkarov, architektov a verím, že bude prijateľné aj pre návštevníkov a obyvateľov Bratislavy," povedal Števčík.

Pokiaľ sa tak nestane a fasádu investor nezmení podľa odobreného projektu do konca októbra, hotel bude musieť podľa starostu zavrieť.

Návrh odsúhlasili pamiatkari

Autorom schváleného projektu úpravy fasády je architekt Ľubomír Závodný. Ten sa zúčastnil súťaže, kde zhruba desať ateliérov navrhovalo, ako zmeniť fasádu hotela. Investor si vybral dva návrhy, ktoré však pamiatkari neodsúhlasili. Všetky návrhy však šli do komisie, ktorú stanovil Spolok architektov Slovenska.

"Architekti vybrali náš návrh a pamiatkari ho odsúhlasili. Investor sa s tým stotožnil. Na svete je návrh, ktorý chce rešpektovať určitú tektoniku členenia toho, čo tu dnes vidíme, ale bodový systém fasády a farebnosť, ktoré sú trošku cudzie pre toto mesto, som zmenil," priblížil architekt.

Podľa neho ide v projekte o zvýraznenie vertikality, plasticity a zmenu farebnosti. Farba fasády má byť po novom krémová, takzvaná travertínová. "Dnešný kontrast tmavosivej, antracitovej, bielej je trošku silný," skonštatoval.

S novým výzorom vynoveného hotela na nábreží Dunaja nie sú spokojní viacerí, ako laická verejnosť, tak i mnohí odborníci. Investor vo februári informoval, že je ochotný prepracovať fasádu, a preto sa rozhodol vyhlásiť architektonickú súťaž s oslovením viac ako desiatky ateliérov.

Starosta tvrdí, že k problémom s fasádou by nemuselo prísť, ak by stavebník rešpektoval stavebné povolenie, ktoré hovorilo, že pred realizáciou fasády si musí jej finálnu verziu schváliť krajským pamiatkovým úradom. "To sa nestalo a vznikol tu vinou stavebníka tento stav, ktorý tu máme od vlaňajšieho leta," povedal Števčík.