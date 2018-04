Chodci sa na Trnavskom mýte nachodia

Ak bude chcieť chodec od pondelka 9. apríla prejsť z Vajnorskej ulice na električkové nástupište na Trnavskom mýte, bude musieť prejsť cez sedem priechodov pre chodcov.

6. apr 2018 o 18:21 Martina Juhász

NOVÉ MESTO. Kým doteraz bol na Trnavskom mýte najväčší chaos na ceste medzi Novou tržnicou a nástupišťom na električky smerom do centra mesta, od nedele 9. apríla sa presunie do iných častí v tomto dopravnom uzle.

Zmätok spôsobuje rekonštrukcia podchodu.

Pre ňu od decembra doteraz uzavreli vstup do podchodu z električkového nástupišťa pre linky 8, 9 a 17 smerujúce do Ružinova a od tržnice.

Namiesto toho, aby sa cestujúci od Novej tržnice dostali na električkové zastávky obchádzkou k Istropolisu a potom podchodom, trasu si často skracovali cez cestu pomedzi autá a autobusy. Iba tá totiž delí električkovú zastávku od autobusovej.

Keďže podchodom na Trnavskom mýte denne prejde približne 30-tisíc ľudí, na ceste prichádzalo k viacerým kolíziám.

Pre vyššiu bezpečnosť preto v ranných dopravných špičkách pri autobusovej zastávke smerom ku Konskej železnici dozerali na bezpečnosť aj policajti.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Oba vstupy, ktoré boli doteraz zahatané a opravovali ich, otvoria v nedeľu 8. apríla. Spolu s nimi sprístupnia peším v podchode aj tie časti, ktoré boli uzavreté a naopak zatarasia tie, ktorými ľudia doteraz prechádzali.

To sa stane o deň neskôr, a teda v pondelok 9. apríla. Zhruba do leta sa tak chodci nedostanú do podchodu vstupmi od Istropolisu, a z Vajnorskej ulice.

Vstup od Centrálu bude uzatvorený čiastočne, chodci by sa ním však pod zem mali počas rekonštrukcie dostať.

Obchádzkovými trasami sa tak Bratislavčanom, ktorí sa budú chcieť dostať na električkové nástupištia, predĺžia trasy aj o pol kilometra. Keďže budú musieť prejsť cez viaceré cesty a čakať na semaforoch, trasa sa im môže pretihanuť aj o desať minút.

Kadiaľ budú viesť obchádzky?

Ak totiž niekto pôjde napríklad z Lekárne na Trnavskom mýte, ktorá je na rohu Vajnorskej ulice a Trnavskej cesty, na električku smerom do centra mesta, má dve možnosti, ako sa na nástupište dostať.

Prvou je, že prejde smerom k zimnému štadiónu po Trnavskej ceste, pričom prejde prvým priechodom pre chodcov, k najbližšiemu priechodu, ktorý križuje cestu. Keďže peší tu prechádza cez päť jazdných pruhov, priechod so semaformi je rozdelený na dve časti.

Na druhej strane ulice musí chodec prejsť cez tri priechody a električkové koľaje k Centrálu, od neho jedným priechodom k Centrálnej klubovni a pri nej sa podchodom dostane na električkové nástupištia.

Celkovo tak bude musieť peší prejsť siedmimi priechodmi pre chodcov.

Vstup do podchodu od Centrálu bude však čiastočne uzatvorený, pretože stavbári ho budú plynulo rekonštruovať. Ak by ním chodec ísť nechcel, môže pokračovať okolo klubovne po Krížnej ulici k autobusovej zastávke pri Levickej ulici, kde je priechod vedúci na električkové nástupištia.

Druhou možnosťou je, že sa peší od lekárne vyberie po Vajnorskej ulici smerom na Zlaté piesky. Najbližší priechod pre chodcov je na križovatke so Škultétyho ulicou oproti Lidlu.

Prejde cez cestu, okolo Istropolisu smerom na Hlavnú stanicu k priechodu pre chodcov vedúcemu k Novej tržnici a odtiaľ vynoveným vstupom do podchodu, z ktorého sa dostane na električkové nástupiská.

V oboch prípadoch sa trasa od lekárne k električkám cestujúcim predĺži približne o pol kilometra.

Zatiaľ čo podchodom trvá cesta minútu, po novom bude zhruba desať minút. Ak bude chodec na semaforoch čakať na červené, tak aj viac.

Výsledkom teraz otravných obmedzení však bude moderný a čistý podchod, na ktorý Bratislavčania čakajú už roky.

Oprava má trvať do leta

„Aj v tejto fáze obmedzení je cieľom zabezpečiť najväčšiu možnú mieru bezpečnosti,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Alternatívne trasy vyberali podľa neho dopravní odborníci z dopravného podniku, mestskej polície a krajského dopravného inšpektorátu.

„Trasy boli zároveň odsúhlasené operatívnou komisiou na určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu. Hlavné mesto spolu s investorom Immocap Group opätovne prosia občanov, aby s ohľadom na svoju vlastnú bezpečnosť využívali alternatívne trasy,“ dodal primátor.

Nové obmedzenia majú trvať zhruba do leta, keď majú prestavbu podchodu dokončiť.

Stavebné práce idú podľa hlavného mesta aj investora Immocap Group, ktorý postavil aj neďaleké nákupné stredisko Centrál, podľa plánu.

„Sme radi, že revitalizačné práce pokračujú v súlade s harmonogramom a môžeme pristúpiť k ďalšej fáze obnovy podchodu na Trnavskom mýte. Bratislavčania budú mať čoskoro moderný, bezpečný a bezbariérový podchod na úrovni európskych metropol,“ povedal Martin Šramko, generálny riaditeľ spoločnosti Immocap Group.

Aktuálny stav opráv, obmedzení a informácie o podchode nájdu záujemcovia aj na webovej stránke www.trnavskemyto.sk.

V novom podchode bude 20 prevádzok

Rekonštrukcia špinavého a zatuchnutého podchodu sa začala v polovici októbra minulého roku. Trvať má deväť mesiacov, čiže Bratislavčania by sa mohli vynovenými priestormi prechádzať už v druhej polovici júla 2018.

Po vyše štyridsiatich rokoch by tak mal byť opäť dôstojným dopravným uzlom v hlavnom meste.

Okrem nových podláh, stien, elektroinštalácie, nástupíšť, lavičiek, informačných tabúľ či smetných košov zabezpečí Immocap Group vo vynovenom podchode aj približne dvadsať prevádzok.

Chýbať medzi nimi nebudú napríklad potraviny, drogéria, lekáreň, kvetinárstvo, kaderníctvo, trafika či reštaurácie a kaviarne. Samozrejmosťou sú aj verejné toalety. Tie budú spoplatnené.

Zrekonštruovaný podchod bude po obnove nonstop strážený, aby ho nezničili vandali. Okrem kamier bude v podchode aj strážna služba.

Spoločnosť Immocap Group investuje do opravy podchodu 2,5 milióna eur. Ďalších 1,2 milióna vloží do rekonštrukcie aj hlavné mesto. Z peňazí vybuduje päť nových eskalátorov, päť výťahov a opraví vstupy do podchodu.

Donedávna sa o podchod staral magistrát, ale tým, že našiel investora na jeho obnovu, ktorý doň investuje, dostane ho od mesta do prenájmu na 15 rokov. Za symbolické euro ročne s možnosťou opcie na ďalších päť rokov.

Pokusy o skrášlenie podchodu

Dôležitý dopravný uzol na Trnavskom mýte, ktorý roky chátral, sa nachádza na rozhraní mestských častí Nové Mesto a Ružinov.

Od svojej výstavby v 70. rokoch minulého storočia neprešiel významnou opravou.

Viacerí aktivisti sa naň v minulosti nemohli pozerať, a tak sa rozhodli skrášliť ho na vlastnú päsť. Najprv si ho v roku 2011 pred svetovými majstrovstvami v hokeji zobrali do parády sprejeri. Tí na jeho stenách namaľovali grafity s hokejovou tematikou.

O dva roky neskôr, keď sa do neďalekej novej kancelárskej budovy presťahoval mobilný operátor Orange, polepil v rámci kampane steny podchodu fotografiami usmievajúcich sa ľudí.

Trikrát organizovala čistenie podchodu aj novomestská radnica a občianska iniciatíva Zelená hliadka napríklad osadila pred vstupmi do podchodov odpadkové koše, o ktoré sa stará dodnes.

Ani jeden z nových výzorov podchodu v ňom však dlho nevydržal. Vandali a bezdomovci vysedávajúci v priestoroch podchodu pokusy o skrášlenie priestoru totiž rýchlo zničili.