Vodný slalomár Matej Beňuš: V Bratislave nájdem všetko, čo potrebujem

O vzťahu k Bratislave hovorí reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš.

6. apr 2018 o 10:56 Martina Juhász

V rubrike Prešporské desatoro odpovedajú zaujímaví Bratislavčania na rovnakých 10 otázok.

1. Niekto Bratislavu vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto zas ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

„Bratislavu mám veľmi rád. Je to mesto, v ktorom som sa narodil a nikdy som inde nežil. Teraz bývame v Petržalke a môžem povedať, že sme veľmi spokojní, náš dom je tesne vedľa lesíka, všade máme blízko a na skok sú aj naši rodičia. Bratislavu mám fakt rád.“

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

„To, aký je rozmanitý. Nájdete v ňom všetko. Keď chcete les, idete napríklad na Kolibu, keď sa vám žiada voda, idete k Dunaju alebo v mojom prípade do Čunova. Ak chcete oddych, nájdete si svoje miestečko, kde je pokoj. U mňa je to stará lodenica Tatran.“

3. A čo naopak z duše nenávidíte?

„Nepovedal by som, že nenávidím, no tak ako každý vodič ani ja nemám rád zápchy a kolóny. K veľkým mestám to patrí, no keby ich bolo menej, potešilo by ma to.“

4. Každý má svoje obľúbené miesta, kde si rád prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde sú v Bratislave tie vaše?

„Jednoznačne kanál v Čunove, kde jazdím, to je doslova a do písmena môj druhý domov. Mám rád aj starú lodenicu Tatran v Karlovke, tam som začínal a stále tam radi chodíme, no zo všetkého najviac mám rád náš záhradný domček. Je takmer v centre mesta, ale človek tam vôbec nemá taký pocit.“