Nie je lepšieho hejtera ako je Slovák Slovákovi

Šéfka cestovného ruchu v Bratislave ALŽBETA MELICHAROVÁ o tom, koľko turistov prilákali tváre Einsteina, Márie Terézie a pápeža, koľko tu minuli a na čo ich chcú zvábiť tento rok.

26. jan 2018 o 16:11 Martina Juhász

Minulý rok vábila Bratislava turistov Máriou Teréziou, Einsteinom či pápežom Jánom Pavlom II. Koľkých nimi prilákala?

„Kampaň bola naschvál trochu kontroverzná. Použili sme osobnosti, ktoré každý pozná, boli v Bratislave a majú s ňou spojenú nejakú emóciu, ktorú sme v kampani vyjadrili. A zjavne to zabralo, pretože nám o niekoľko desiatok percent vzrástla sledovanosť našej stránky a on-line kanálov, ktoré používame, a teda youtube, Google, instagram či facebook. V konečnom dôsledku sa to prejavilo aj na príjazdoch a prenocovaniach. Aktuálne ešte nemáme k dispozícii štatistiky za celý minulý rok, ale len trištvrťrok a tie hovoria, že napriek tomu, že už nebolo predsedníctvo Slovenska v Európskej únii, tak v Bratislave bolo vlani o sedem percent viac turistov ako v roku 2016. Je to v skutku malý zázrak, no verím, že je to aj výsledok kampane.“

Takže do hlavného mesta prišlo aj minulý rok viac ako milión turistov?

„Áno, pre rok 2016 sme prekročili hranicu milión dvestotisíc návštevníkov a za trištvrte roka 2017 navštívilo Bratislavu takmer milión turistov. Takže predpokladáme, že koncoročné štatistiky budú ešte lepšie.“

Zvykne prísť do Bratislavy koniec roka osláviť mnoho turistov, ktorí môžu čísla návštevnosti ešte rapídne zvýšiť?

„Práve pre úspech letnej kampane sme nasadili kampaň aj na advent a vianočné trhy v Bratislave. Použili sme na ňu jednu z troch spomínaných osobností – Einsteina, ktorý sprevádzal turistov vianočnou Bratislavou. Kampaň sme nasadili v Rakúsku, Česku, Nemecku, Veľkej Británii a samozrejme aj na Slovensku. Ľudí zjavne zaujala, pretože našu webovú stránku si v tomto období pozrelo až o 470 percent Slovákov viac ako zvyčajne. Máme však priazeň aj u českých turistov, u ktorých nám vzrástla návštevnosť webovej stránky o 150 percent, u Rakúšanov o 80 percent, Nemecov o 60 a Britov o 50.“

Prečo ste sa rozhodli spomedzi troch osobností na zimu vybrať práve Einsteina?

„Pretože z tých troch je práve Albert Einstein na prvý pohľad ten, ktorého všetci spoznajú a má vyvolať záujem, čo o Bratislave hovorí, keďže ju navštívil. Jeho fotografiu, dopĺňa slogan Prax je nad teóriu, čo má evokovať, aby sa ľudia prišli presvedčiť na vlastnú kožu. Zatiaľ čo v letnej kampani má udivený Einstein v ruke foťák a na sebe tričko s nápisom I love BA (mám rád Bratislavu, pozn. red.), v zimnej drží šálku z vianočných trhov a na kabáte má odznak s rovnakým nápisom ako mal na tričku.“

Okrem okolitých krajín ste kampaň s Máriou Teréziou, Einsteinom a pápežom nasadili aj v Nemecku a Anglicku. Prečo práve tam a kde mala väčší úspech?

„Sledujeme kde je záujem o Bratislavu a práve tam nasadzujeme aj naše kampane. Zamerali sme sa najviac na Londýn a Berlín. Pútače sme osádzali najmä na letiskách, železničných a autobusových staniciach, v staniciach metra či tisíckach spojov verejnej dopravy. Výsledkom je, že o trochu lepšie štatistiky máme z Nemecka. Zrejme preto, že je ku nám bližšie. No počet návštevníkov, ktorí k nám prišli z oboch krajín, je veľmi podobný.“

“ Keby sme to vystavali zase len na kvetinkách a hrade, tak asi turistov nepresvedčíme, aby sa k nám hrnuli. „

Odkiaľ prichádza do Bratislavy najviac turistov?

„Tradične jej zachovávajú najväčšiu priazeň turisti z Českej republiky. V top desiatich krajinách, z ktorých ku nám prichádza najviac návštevníkov, sú ďalej Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, Poľsko, Čína, Taliansko, Spojené štáty americké, Francúzsko a Španielsko.“

Z Maďarska k nám na návštevu nechodia?

„Prichádzajú aj Maďari, no tak ako nás napríklad teší, že nám stúpla návštevnosť z Číny, mrzí nás, že nám mierne vypadli Maďari či Ukrajinci, čo je však z objektívnych príčin. Treba si ale uvedomiť, že k dispozícii máme iba štatistiky, ktoré sú hlásením ubytovaní a prenocovaní. Zaujímavé však je, že najväčší cezhraničný turizmus máme paradoxne s Maďarskom. Turisti z neho však u nás zvyčajne neprespávajú, ale prichádzajú iba na otočku na jeden deň. “

Prichádzajú spoznávať Bratislavu čoraz častejšie aj exotickejší turisti?

„Skokanmi bola Čína a Izrael. Chodia k nám však napríklad aj z Mongolska, Kambodže, Peru, Haiti či Iránu. Tu však ide iba o jednotlivcov, netreba si predstavovať autobusový zájazd. Je nutné si totiž uvedomiť, že Bratislava Tourist Board má obmedzený rozpočet a je pre nás ťažké peniazmi súperiť s Viedňou, Prahou či Budapešťou, kam chodia títo turisti častejšie.“

S akým rozpočtom Bratislava Tourist Board ročne hospodári?

„Pri aktivitách sa pohybujeme okolo trištvrte milióna. Aktivitami mám na mysli tie peniaze, ktoré dávame na reklamu Bratislavy na zahraničných trhoch. Rádovo toľko sú asi aj prevádzkové náklady. Prevádzkujeme totiž napríklad Turistické informačné stredisko na Klobučníckej ulici či na letisku a staniciach, ale aj rôzne sezónne stánky.“

Počet turistov v Bratislave podľa ubytovacích štatistík: rok 2016: 1 226 385

rok 2015: 1 064 828

rok 2014: 844 524

rok 2013: 947 730

rok 2012: 823 412

rok 2011: 775 589

rok 2010: 674 630

rok 2009: 649 724

rok 2008: 759 813 Zdroj - Bratislava Tourist Board

Ste financovaný iba z rozpočtu mesta?

„Organizácia Bratislava Tourist Board využíva najmä mestské financie. Približne trištvrte milióna, ktorý od nich dostaneme využívame hlavne na prevádzkové náklady. Financovaný sme však aj z dotácie ministerstva dopravy, od ktorého dostaneme zhruba 600-tisíc eur. Časť nášho rozpočtu tvorí aj členské od takmer 90 členov, ktorými sú podnikatelia v cestovnom ruchu. To je však symbolická suma, pretože dokopy ide približne o 40-tisíc eur. V porovnaní so stredoeurópskymi krajinami máme však na vlastnú prezentáciu celkovo veľmi malú sumu.“

Najväčšími konkurentmi pre Bratislavu sú Praha, Viedeň a Budapešť?

„Áno. “

S akými prostriedkami narábajú oni?

„Na kampane dávajú zhruba 25 miliónov eur. “

Koľko stála vaša minuloročná kampaň?

„Tým, že kampaň bola smerovaná najmä cez on-line a nadlinky, pričom sme obsadili desaťtisíce plôch, suma sa pohybuje niečo vyše stotisíc. V porovnaní s viedenským alebo pražským tourist boardom je to teda rádovo o desaťnásobne menej.“

Politici v predvolebných kampaniach zvyknú často zaplatiť za bilbordy na svoju propagáciu viac akou sumou propagujete Bratislavu. Dá sa takto vyrovnať okolitým metropolám?