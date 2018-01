Kde všade sú v Bratislave klziská?

Korčuľovať na ľade sa dá v Bratislave počas zimy na viacerých miestach zadarmo.

3. jan 2018 o 16:03 Jana Liptáková

BRATISLAVA. Bratislavčania, ktorí sa radi korčuľujú pod holým nebom, aj túto zimu nájdu v meste mnoho lokalít, kde sa môžu tomuto športu venovať, či už zadarmo, alebo za vstupné.

Klziská sú opäť na Primaciálnom námestí a na Hviezdoslavovom námestí. Korčuľovať sa dá aj na ľadových plochách pri nákupných centrách a ľadovú plochu majú aj Vajnory.

Pri klziskách sa obyčajne dajú požičať korčule a prilby a k dispozícii bývajú aj detské vodidlá v tvare tučniakov alebo veľryby. Na viacerých klziskách záujemcom za poplatok nabrúsia korčule či uschovajú veci.

Korčuľovanie v Starom Meste

V historickom centre mesta sú klziská už tradične pred Primaciálnym palácom a na Hviezdoslavovom námestí. Korčuľovanie na oboch je zadarmo a dajú sa na nich aj požičať korčule – za štyri eurá na jeden a pol hodiny. To prvé má rozlohu 550 štvorcových metrov a spravuje ho magistrát. V prevádzke je denne od 10.00 do 22.00 h.

Klzisko na Hviezdoslavovom námestí má 480 štvorcových metrov a spravuje ho mestská časť Staré Mesto. Je otvorené denne od 10.00 do 20.00 h a záujemcom tu takisto nabrúsia korčule či požičajú helmy, informovala Nora Gubková, hovorkyňa Starého Mesta. Požičovne zároveň slúžia ako úschovne s poplatkom 50 centov.

Klzisko na Hviezdoslavovom námestí bude v prevádzke do 15. januára v závislosti od klimatických podmienok. Magistrát zatiaľ plánuje klzisko prevádzkovať až do 29. januára.

Na klzisku pri Eurovea sa hráva sa aj curling. (zdroj: Eurovea)

Klziská pri nákupných centrách

Korčuliari môžu využívať aj ľadovú plochu v River Parku. Má 375 štvorcových metrov, je zadarmo a otvorená býva denne od 10.00 do 21.00 h. Pri klzisku funguje aj požičovňa korčúľ - požičovné na dve hodiny je tri eurá a záloha 36 eur. Prilba vyjde na dve eurá a ďalších 20 eur ako záloha. K dispozícii je aj úschovňa a brusiareň. Klzisko bude v prevádzke do 31. marca.

Túto sezónu je ľadová plocha aj na námestí pri obchodnom centre Eurovea. Má 800 štvorcových metrov a je otvorená denne od 10.00 do 21.00 h. Korčuľovanie je zadarmo a k dispozícii je požičovňa korčúľ. V prevádzke bude až do konca februára. Hráva sa tu aj curling, zimný šport, počas ktorého hráči hádžu žulové kamene a ich dráhu sa snažia ovplyvniť zametaním ľadu pred ním.

Do tajov curlingu záujemcov zasvätia profesionálni majstri Slovenska 5. januára od 15.00 do 20.00 h. Deti si curling môžu vyskúšať 6. a 28. januára od 15.00 do 20.00 h.

Pre najmenších tu pripravili podujatia Deti na hokej 20. a 27. januára.

„Cieľom projektu Deti na hokej je zanechať v pamäti malých účastníkov pozitívnu skúsenosť s hokejom,“ ozrejmila Oľga Hammer, PR a marketingová manažérka nákupného centra.

A 30. januára tu slávnostne zapália olympijskú pochodeň a olympionici budú mať autogramiádu pred odletom na XXIII. zimné olympijské hry v Južnej Kórei.

Ďalšia ľadová plocha pod holým nebom je pri severnom vchode do obchodného centra Bory Mall. Korčuľuje sa na ploche 450 štvorcových metrov cez pracovné dni od 10.00 do 21.00 h a počas víkendu od 9.00 do 21.00 h.

Korčuľovanie aj požičiavanie korčúľ je bezplatné, korčule tu aj brúsia. Klzisko bude v prevádzke, kým to počasie dovolí, ale minimálne do 14. februára.

Klzisko pri nákupnom centre Bory Mall. (zdroj: Bory Mall)

Korčuľovať sa dá aj v nákupnom centre Avion. Tamojšie klzisko s plochou 450 štvorcových metrov tu však funguje celý rok za poplatok na dve hodiny pre dospelého 1,5 eura, pre dieťa do 12 rokov jedno euro.

Otvorené majú v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 17.00 do 19.00 h, v stredu od 10.00 do 12.00 h a od 17.00 do 19.00 h a v sobotu a nedeľu od 10.00 do 19.00 h.

Korčuľovanie v mestských častiach a na jazerách

Ľadové plochy pre verejnosť už tradične prevádzkujú aj niektoré mestské časti. Vajnory majú verejné klzisko na ploche 800 štvorcových metrov v športovom areáli Alviano. Je prístupné v pracovné dni počas prázdnin od 9.00 do 17.20 h, mimo prázdnin od 12.30 do 17.20 h, počas víkendov od 11.30 do 17.20 h. Počas pracovných dní mimo prázdnin a sviatkov je zadarmo.

Cez pracovný týždeň cez prázdniny či počas víkendov za vstup Vajnorčania zaplatia 50 centov na hodinu a Nevajnorčania jedno euro (6 - 18 rokov) alebo 1,5 eura (dospelý) za hodinu.

Štadión si možno aj prenajať na konkrétny termín na čísle 0911445458. Za hodinu Vajnorčania zaplatia 105 eur a Nevajnorčania o desať eur viac. Počas platenej prevádzky ľadovej plochy majú návštevníci k dispozícii bufet a aj šatne so skrinkami, kde si môžu uschovať cennosti. Korčule brúsia asi 300 metrov od klziska v parku pod Lipami v predajni BikeSki.

Prevádzka klziska je závislá od počasia. Ukončenie jeho činnosti majú naplánované na koniec februára, informoval Marián Nemček z Miestneho úradu Vajnory.

Vo viacerých mestských častiach sa dá korčuľovať aj na jazerách. Musí však byť dostatočne dlho pod nulou, čo zatiaľ túto zimu nie je.

V Devíne sa však napríklad zvyknú domáci korčuľovať na vodnej ploche pod hradom. Na vlastné riziko sa korčuľuje napríklad aj na Kuchajde v Novom Meste, na Štrkoveckom jazere či jazere Rohlík v Ružinove alebo na jazerách na Železnej studničke.

Verejné korčuľovanie na zimných štadiónoch

Mestské časti nedostatok ľadových plôch pre verejnosť riešia aj prenájmom zimných štadiónov. Po tomto riešení siahli napríklad v Ružinove. Mestská časť platí prenájom ľadovej plochy na štadióne Vladimíra Dzurillu prvý januárový týždeň. V utorok 2. januára od 13.45 do 15.30 h, v stredu 3. januára od 11.15 do 13.00 h, vo štvrtok a piatok od 13.45 do 15.30 h, v sobotu 6. 1. od 12.45 do 14.30 h a v nedeľu od 14.45 do 16.30 h.

Nové Mesto v sobotu 27. januára pripravuje od 10.00 h Karneval na ľade v tréningovej hale Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

„Vítané si masky či kostýmy a tie najoriginálnejšie oceníme. Deti sa budú môcť na ľade zapojiť do rôznych zábavných súťaží. K dispozícii bude aj rýchla škola korčuľovania so skúsenými inštruktormi,“ informoval novomestský hovorca Marek Tettinger.

Petržalka ponúka Petržalčanom verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne HC Petržalka, informovala hovorkyňa Petržalky Silvia Vnenková. Vstup je však spoplatnený. Dospelý za 105 minút korčuľovania zaplatí tri eurá a dieťa do 15 rokov 2,5 eura. Držitelia bratislavskej mestskej karty majú zľavu.

Platené korčuľovanie pre verejnosť je aj na krytých zimných štadiónoch – Ondreja Nepelu či v Dúbravke na Harmincovej ulici. Na oboch zaplatí dospelý za jedenapolhodinové korčuľovanie dve eurá a deti do 15 rokov 1,6 eura. Aj tu majú držitelia bratislavskej mestskej karty zľavu.