Na Zlaté piesky sa zrútilo v roku 1976 lietadlo

Do jazera spadol 28. júla vrtuľový IL-18. Zomrelo 76 ľudí, traja prežili.

BRATISLAVA. Prírodné kúpalisko Zlaté piesky sa 28. júla 1976 premenilo na miesto tragédie. Do stredu bývalého štrkoviska sa zrútilo lietadlo, ktoré po lete z Prahy malo pristávať na bratislavskom letisku.

Po náraze na hladinu sa trup lietadla zlomil, nad hladinou zostala trčať zadná časť aj so smerovým kormidlom.

K jazeru nebol dobrý prístup, obklopovalo ho kukuričné pole. Záchranárom preto trvalo dlhšie, kým sa dostali k vraku a niekomu z preživších mohli pomôcť.

Ako prví preto pomáhali ľudia z okolia a návštevníci prírodného kúpaliska. Drvivej väčšine pasažierov žiaľ už pomôcť nemohli.

Záchranné práce 30. júla 1976 po leteckom nešťastí na Zlatých Pieskoch. (zdroj: TASR)

Traja prežili

Po presekaní a prerezaní trupu sa podarilo zachrániť iba štyroch ľudí. Jeden zo svedkov ich situáciu neskôr prirovnal k bezohľadnému boju o život. Ďalší pohľad na nich prirovnal ku vtáčatám, ktoré sa derú von z konzervy.

Jeden zo štvorice zachránených zomrel počas prevozu do nemocnice, ostatní prežili, no s trvalými zdravotnými problémami.

Zvyšok cestujúcich zahynul na ťažké mechanické zranenia. Náraz na hladinu bol totiž taký silný, že v lietadle vytrhal sedačky z podlahy.

Prístup na obľúbené bratislavské kúpalisko a do jeho okolia bol zakázaný. Na informácie o okolnostiach havárie komunistické úrady uvalili embargo, čo spôsobilo šírenie rôznych legiend o príčine nehody.

Mnohé pretrvávajú dodnes.

Záchranné práce na Zlatých Pieskoch po leteckom nešťastí. (zdroj: TASR)

Čo sa stalo

Havarované lietadlo bol starší, ale spoľahlivý typ štvormotorového Iľjušina. Deň pred haváriou sa vrátil z Tunisu.

Ľavý vnútorný motor tam mal technické problém, ale pred odletom do Bratislavy ho technici opravili. V lietadle však pre istotu letel mechanik ČSA, ktorý mal po pristání v Bratislave skontrolovať technický stav motora.

Podľa svedectva Jaromíra Kratochvíla, jedného z troch zachránených pasažierov však malo lietadlo po štarte problémy.

"Počas letu som si všimol, že motor číslo tri je vypraporovaný a stroj letí na tri motory," povedal v programe Osudové okamžiky Českej televízie. Neskôr hovoril, že motor horel.

Praporovanie znamená, že listy vrtule sa pri poruche natočia tak, aby lietadlo čo najmenej brzdili a let mohol pokračovať.

Počas letu Kratochvíl údajne navštívil v pilotnej kabíne aj kapitána Svatoslava Rosu, s ktorým sa poznal. Mal byť tiež svedkom, ako kapitánovu žiadosť o núdzové odmietli v Brne a z politických príčin nedovolili letieť ani do Viedne.

Séria chýb

Odborníci však o pravdivosti tohto svedectva pochybujú. Nenašli sa žiadne dôkazy, že by motor horel a v tom období ani pasažieri nemali veľa možností dostať sa do pilotnej kabíny, navyše ak by to bolo v krízovej situácii.

Ani analýza záznamov z čiernej skrinky neodhalila poruchu žiadneho z motorov počas letu. Navyše, ak by mala posádka akýkoľvek problém, informovala by o tom riadenie letovej prevádzky a s poškodeným motorom by pri priblížení sa k pristávacej dráhe volila iný postup, ako nakoniec zvolila.

Vyšetrovanie za príčinu nehody označilo sériu chýb posádky.

Na ich začiatku bolo nedorozumenie dispečera, ktorý pri navádzaní zle určil vzdialenosť lietadla od letisku a tým mu stanovil aj vyššiu letovú hladinu. Pred prvým pokusom o pristátie bolo preto privysoko a malo priveľkú rýchlosť.

Stres a omyly

Namiesto predpísaného klesnutia krúžením sa piloti rozhodli pre nedovolené a riskantné postupy. Automaticky sa pritom odstavil motor č. 3 a listy vrtule sa pretočili do praporovej polohy. Palubný technik ich mal stabilizovať aj ručným prepnutím vypínača.

V strese však namiesto toho omylom vypol jediný fungujúci motor na pravej strane. Lietadlu tak fungovali len motory na ľavej strane a nedalo sa v tejto situácii ovládať.

Z výšky asi 40 metrov a začalo prudko klesať a ponad riadiacu vežu ho piloti v ostrom náklone nasmerovali do jazera.

Vyšetrovanie pripísalo pád sérii chýb: použitie spätného ťahu vo výške pod 1000 metrov, nesprávna manipulácia s vnútornými motormi, zníženie rýchlosti v konečnej fáze priblíženia pod prípustnú hodnotu, nesprávne praporovanie vrtule 4. motora, nenaklonenie lietadla na stranu pracujúcích motorov a pokus o spustenie motora číslo 4 pri malej rýchlosti v malej výške.

Náraz na hladinu

Pri náraze na hladinu sa odlomili krídla a trup sa zlomil na dve časti. Predná sa potopila a zadná ostala plávať chvostovou časťou dohora. Po niekoľkých hodinách sa potopila aj ona.

Do vody uniklo asi 6500 kilogramov leteckého benzínu.

Vytiahnutie trosiek z jazera trvalo osem dní. Vtedajší komunistický režim nedokázal otvorene informovať o okolnostiach nehody a snažil sa ju ututlať.

Ľuďom pri jazere preto príslušníci Verejnej bezpečnosti (tak sa vtedy volala polícia) habali filmy z fotoaparátov a z tohto obdobia sa preto zachovalo len minimálne množstvo obrazového materiálu.

Pamätník obetiam katastrofy lietadla IL 18 OK-NAB z júla 1976. Na jeho odhalenie v roku 2014 prišla aj dobrovoľná zdravotníčka Valéria Gažíková, ktorá po havárii pomáhala počas záchranných prác. (zdroj: TASR)

Obetiam nehody odhalili na Zlatých pieskoch pamätník až v auguste 2014.